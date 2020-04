De ahí que para intentar evitar la peor crisis económicas, aún superior a la de 2001-2002 no son pocos los economistas que sugieren crear un Consejo Asesor del equipo de gobierno en busca de proponer las mejores medidas paliativas de carácter general, no sólo por rama de actividad, sino también impositivas, monetarias, financieras y laborales , para pasar la transición, pero también incentivos para que la recuperación el día después sea rápida ("V"), y no lenta ("L").