El ex secretario de Finanzas, titular de la consultora Quantum y –durante un breve período– asesor del ministro de Economía Martín Guzmán para la renegociación de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados, confiesa que no tiene en este momento una real medida de cuál va a ser el daño que causará la pandemia a la economía Argentina. Pero, agrega, no cree que nadie pueda medirlo a esta altura dado que no es posible predecir cómo será superada.