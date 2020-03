Guzmán dijo que no hay una fecha definida para lanzar la oferta luego del diálogo que terminará a fines de la semana próxima y admitió que el plazo original se atrasó por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, destacó que personalmente está en contacto directo con los acreedores a través de videoconferencias permanentes. No brindó detalles de estos contactos, pero dijo que los actuales precios de los bonos argentinos, deprimidos por la crisis local y global, no son una referencia para saber si habrá una aceptación baja o alta de la oferta.