"La cadena se rompió. Yo tengo un cheque para pagarle a mi proveedor pero no puedo depositárselo en el banco para que lo retire. Mi proveedor, que con ese cheque paga salarios, no sé cómo hará para pagar los sueldos. La desesperación es total”, señaló el dueño de una mediana empresa que abastece de tomates en lata a uno de los supermercados líderes. “Me resulta inentendible que los bancos no abran el público, al menos con un horario reducido. O siquiera para atender a las empresas que el gobierno consideró esenciales para este momento tan duro que nos toca vivir a todos” , agregó. “¿No es Palazzo, titular del gremio de bancarios, un defensor de este Gobierno? ¿Por qué no colabora?”, se preguntó, y reclamó: “Acá todos tenemos que poner el hombro”.