Desde el Gobierno, mientras tanto, estimaron preliminarmente números similares a los que calculan los privados. Hablaban de algo más de $36.000 millones ayer. La fuente de financiamiento, dijeron, no es más emisión monetaria sino la reasignación de partidas ya existentes. Sin embargo, no aclararon si esas partidas ya existentes fueron canceladas o no , ya que obligarían a alguna forma de financiamiento monetario ante la ausencia de otras fuentes.