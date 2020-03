El riesgo país y los bonos, dejaron de preocupar porque nunca antes nadie lidió con un default en tiempos de pandemia ¿La jueza norteamericana será benévola en un litigio con los fondos buitres cuando hay gente muriendo en el mundo a causa de un virus que mantiene encerrada a la gente? ¿Le restarán recursos al país para pagar a especuladores?. Por eso las miradas de los inversores están puestas en el refugio de sus ahorros y no en especular con los precios de bonos y acciones. Ellos se conforman con no perder.