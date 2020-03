“Va a haber problemas de gente que no puede ir a trabajar por la edad, va a haber un parate bastante generalizado. Hay provincias en las que los bares, restaurantes va a estar prácticamente paralizados. Todo lo que son servicios está prácticamente frenado. Y ahora se suma que no vamos a contar con el microturismo interno que es muy importante para las economías regionales”, dijo Pedro Cascales, vocero de CAME.