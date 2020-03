“El problema lo van a tener los países con un esquema fiscal más débil en la región, tal vez Bolivia también, pero no veo un escenario parecido a los 80, a menos que el lock down global se extienda por mucho tiempo. Por ahora, los paquetes de estímulo fiscal no hacen insostenible la deuda. Si se tuvieran que extender, muchos países volverían a recurrir a la emisión monetaria”, expresó un economista con amplia comprensión de la situación regional.