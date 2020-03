Desde el supermercadismo consideraron que la medida no es lógica, ya que podría adoptarse alguna forma de acceso acotado a los locales de mayor tamaño —como, por ejemplo, permitir la entrada de determinada cantidad de personas en función de las superficies—, ya que los comercios de cercanía no tiene ni los stocks ni la capacidad de reposición de las cadenas. “Terminaría generando desabastecimiento”, indicó en off una fuente del sector.