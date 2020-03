Directivos de Ledesma, que tiene el 60% del mercado, se reunieron el miércoles con Español durante una hora y media y se habían ido conformes y con la expectativa de que había acuerdo. Pero el Gobierno insiste en que el precio aún debe mejorar. El argumento de la empresa es que no podía fijar un valor menor debido a que había tenido que absorber el 14% del IVA que no fue trasladado en enero y que sus marcas no pueden quedar por debajo de los precios de otras segundas y terceras marcas de azúcar.