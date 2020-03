A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó la decisión que deroga la Resolución 168 emitida por el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2018. “Si bien el uso de otros medios de pago con apoyatura en herramientas tecnológicas o dispositivos podría ofrecer algunos beneficios, lo cierto es que desde lo formal las ‘plataformas de pagos móviles’ no pueden asimilarse a cuentas abiertas en entidades bancarias o instituciones de ahorro oficiales, ya que dichas plataformas no cumplen los requisitos establecidos por la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, y por lo tanto no están conforme a lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo´”, justificó la cartera que conduce Claudio Moroni.