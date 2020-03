En base a la información que es pública, y las versiones off the record, nada parece estar definido aún. Lo que sí es claro es que si fracasa Argentina, fracasa también el FMI, quien le ha prestado 44.000 millones de dólares (y no piensa realizar ninguna quita, aparentemente). Y una renegociación con los bonistas privados sería el primer paso necesario para ver cuáles serían las políticas económicas concretas del gobierno de Alberto Fernández, de las que ya ha dado muestras, a través de medidas, que tienen que ver con un retorno al tradicional modelo de sustitución de importaciones.