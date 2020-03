Respecto del denominado “barril criollo”, el ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aseguró que “es preferible que un país acomode sus precios a las variaciones internacionales y no se despegue, porque si no vamos a tener situaciones de descalce: cuando el precio está alto lo queremos tener bajo, y cuando está bajo lo queremos alto para proteger la inversión”.