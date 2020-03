“La relación con la Nación es fluida, educada, pero nada más. No hay un peso y no vamos a tener nada hasta que se solucione el tema de la deuda y de que, a partir de ese momento, se presente el Presupuesto 2020. Hasta que no se apruebe eso, no vamos a tener nada”, señaló a Infobae un hombre fuerte de la industria de la construcción, sector que se encuentra casi totalmente paralizado y que en solo tres meses perdió 25.000 puestos de trabajo.