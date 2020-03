Desde CARBAP, manifestaron en un comunicado de prensa: “Esperábamos nuevas señales y no las tuvimos. Más de lo mismo. Mal comienzo. Mismas recetas no promoverán distintos resultados. Sin duda, se busca un campo enojado. Entendimos el mensaje. Una vez más se vuelve a poner en juego la confianza del productor agropecuario argentino al gobierno de turno. Y eso no tiene retorno. Nuevamente se busca al campo para financiar a optimistas funcionarios desacoplados de la realidad en que vivimos”