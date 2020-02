En el sector agropecuario tampoco cayeron bien los comentarios de Alberto Fernández sobre que el campo “no ve la situación por la que atraviesa la Argentina”. Productores de la Filial de Crespo, en la provincia de Entre Ríos, respondieron de la siguiente manera: “Es engañoso y provocador lo que dice el presidente. Hace casi dos décadas que desde la producción agropecuaria se aporta con retenciones y el problema del hambre no se ha solucionado. No es culpable el campo que hoy en el 2020 aun haya un argentino pasando hambre, es evidente que es responsabilidad de los gobernantes que no distribuyeron correctamente los recursos en recaudación de los impuestos.