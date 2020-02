Las primeras señales claras del potencial impacto sobre la actividad llegaron la semana pasada, cuando Apple informó el martes que no podría cumplir con los objetivos de venta del primer trimestre, dificultades que no llegaban por la falta de interés del público sino por los problemas de abastecimiento de componentes provenientes de China, utilizados para sus iPhone. El gran país asiático es el epicentro del coronavirus y el principal jugador del comercio global. Si las fábricas en China no trabajan, el resto de las fábricas tendrán también problemas para seguir produciendo por falta de insumos.