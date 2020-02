“Tenemos que hacer magia. La colección que vemos ahora se empieza a cerrar un año antes. Y sobre la marcha vamos tomando medidas para levantar o bajar el volumen. Es muy difícil. Fueron unos años tan complicados que si durante un mes no pasa nada no nos entusiasmamos porque todavía falta mucho por recorrer”, agregó Romero. Y aseguró que los aumentos de precio de la marca, comparado con el año anterior, no subieron al ritmo de la inflación.