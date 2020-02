Un aspecto que las distingue, señaló, es que en sus expresiones Lagarde usaba mucho más el condicional, cosa que Georgieva prácticamente no hace. “ De Lagarde se sabía muy bien lo que quería pero no muy bien lo que pensaba; Kristalina en cambio es muy franca, se sabe muy bien lo que piensa, aunque todavía no está muy claro qué es lo que quiere” , añadió.