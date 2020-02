“Este es el primer capítulo de una problemática que va a tener el campo, porque los productores sembraron con una ecuación económica y van a cosechar con otra. El campo no necesita una devaluación, no lo beneficia porque tiene muchos costos e insumos dolarizados, lo que precisa es una política de Estado -pero no intervencionismo-, previsibilidad y reglas claras”, dijo Di Stefano.