Faltan, con todo, otros USD 27 millones de pago en concepto de intereses que la provincia todavía no completó. Al igual que el vencimiento de capital que se busca postergar aunque sea parcialmente, ese otro pago caía el 26 de enero y aún no se hizo. Fuentes al tanto de las negociaciones dijeron que el plazo de gracia para retrasos en materia de pagos de intereses del BP21 es de 30 días y que todavía no está definido cuánto de ese plazo será finalmente utilizado.