En tanto, la semana pasada, el Gobierno confirmó a los cinco integrantes del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Entre los que se destacan: el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, Miguel Peirano, y el ex vicepresidente del Grupo Banco Provincia, Nicolás Scioli. Los otros tres directores son: Fabián Musso (ex concejal de San Martín, dirigente del entorno del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis); Carlos Ramón Brown (ex ministro de Producción de la provincia durante la gestión de Eduardo Duhalde entre 1991 y 1997); y Raquel Cecilia Kismer (ex legisladora porteña del menemismo y ex secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior en 2007).