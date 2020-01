La solicitud requiere de la aprobación de tenedores del bono que entre todos sumen el 75% del total emitido en BP21, algo que la propuesta original no obtuvo. En ese marco, si alcanza ese umbral, puede cambiar las condiciones del título de deuda y postergar a mayo el pago que vencía hoy. De lo contrario, de no conseguir ese nivel de consenso, deberá hacer el pago tal como estaba previsto o caer en cesación de pagos. De no obtener el consenso necesario, la provincia tiene hasta el 5 de febrero para concretar el pago. Pasado ese día, se declararía el default.