Que el Gobierno argentino no reconozca la dictadura de Macruro es un insulto a la historia argentina . El status de refugiados a los venezolanos es una obligación moral de la Argentina. En las dictaduras militares en la Argentina había menos militares manejando el aparato civil del Estado de lo que hay hoy en Venezuela . La presidenta Bachelet en su informe de la ONU habla de 6.000 asesinatos por parte de grupos armados del Estado. El problema de Maduro no es que no haya dejado entrar a Guaidó a sesionar. El problema de Maduro es que ha cercenado las libertades de los venezolanos que no quieren que siga su gobierno y no deja que los mecanismos constitucionales permitan cambiar la orientación política al país.