- Tenemos obras en ejecución por $50.000 millones, pero que en muchos casos tienen un grado de avance muy bajo. Son obras que están financiadas y en muchos casos con nulo nivel de ejecución, de alrededor del 4% o 5%. El problema que tenemos es que estas obras cuentan con financiamiento específico y no se puede usar para otras. Si me pongo a reflexionar sobre los por qué de este estado de situación podría llegar a entender que es consecuencia de que no lo usaron por el acuerdo con el FMI . Cuando los consulté en la transición me aceptaron que estaban subjecutados los préstamos. Ahí tenemos potencialmente más préstamos que se habían negociado pero no se llegaron a firmar, más de USD 2.000 millones.