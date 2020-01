De no conseguir el consenso necesario, la Provincia de Buenos Aires quedaría forzada a pagar en tiempo y forma el vencimiento, a riesgo de caer en default en caso de no poder hacerlo . Desde la fecha de pago hay un plazo de 10 días antes de caer en default si no se cumple con el vencimiento de capital, 30 días si no se cumple con el de intereses. En caso de pagar dentro de esos plazos, el default no se concretaría.