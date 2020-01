El video desató decenas de críticas y de elogios en las redes sociales, y algunas horas después de publicar la parodia, y por más que en el final el video aclara que no fue producido por la BBC, Boggiano lo ratificó en su cuenta de Twitter: “El video difundido por esta cuenta ayer no fue hecho por la BBC ni expresa su punto de vista sino únicamente el mío. El video no es más que una parodia que expone la situación que nos toca vivir desde un punto de vista de un observador no contagiado por el día a día argentino”. “Muchos comentarios de nuestro vídeo con la parodia de la BBC. Pero absolutamente NADIE ha refutado los números que ponemos del campo y el abuso impositivo que sufre”, publicó unos minutos después.