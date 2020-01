Más que ajuste fiscal acá creo que hay una especie de ajuste fiscal medio populista, donde parece ser que hay argentinos que no son argentinos, que son los que tienen, a los cuales se los grava para darle a los que no tienen, pero que no me queda claro el efecto neto, pese al aumento de las retenciones sobre las exportaciones. El mayor impuesto a los autos no creo que recaude demasiado. Y sobre el gasto en dólares algo puede recaudar. Pero me parece que no será un paquetazo que realmente traiga mucha recaudación fiscal como para bajar el déficit fiscal total .