Tal como anticipaba la semana pasada, el presidente Alberto Fernández le dijo a los legisladores en el Congreso que no tratará la Ley de Presupuesto 2020 y que prorrogará la actual. Para especialistas, la decisión le permitirá un cierto grado de flexibilidad para el manejo de los gastos durante el año que viene, aunque limitada. En particular, señalan que ante una inminente re negociación de la deuda no tenía mayor sentido fijar una pauta de servicios de capital e intereses que está siendo discutida.