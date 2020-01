El dirigente mercantil cree que “ es mayor el impacto comercial y político que puede tener un acuerdo con China que el que pueda tener desde el punto de vista laboral, pero no desde la perspectiva de las normas: el Gobierno no puede firmar un acuerdo que viole o flexibilice las normas laborales nacionales ”, por lo cual, advierte, “ habrá que ver el impacto en el empleo: si no se cumplen las leyes, el movimiento sindical se va a oponer. Si China intenta bajar la protección laboral mínima, habrá resistencia ”.