Por último, Jorge Chemes, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo: “ Lo que cada uno como productores estamos viviendo es hartazgo, porque no sólo este gobierno, sino los anteriores y por muchos años, van rascando la olla en el mismo lugar . A los funcionarios no se les cae una medida por achicar el gasto público, pero tienen miles de ideas para generar impuestos. El campo es fuente de recursos productivos, no tributarios”.