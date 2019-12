Otra incertidumbre, tanto de productores como distribuidores, es cuál será el nuevo esquema de precios. El presidente Alberto Fernández dijo que pretende desdolarizarlos, pero aún no se conoce un esquema de reemplazo. “No sabemos nada al respecto, pero la verdad es que este año los combustibles aumentaron 10% menos que la inflación. No podemos tener precios que sean a la vez menores a la inflación y menores a los valores internacionales. Si no las empresas van a dejar de explorar, especialmente en hidrocarburos no convencionales. Si el precio del combustible baja, se cae Vaca Muerta. Y la oportunidad para Vaca Muerta es hoy, no sé si lo seguirá siendo dentro de tres o cinco años" . dijo Bornoroni.