Por otro lado, mañana también habrá un tractorazo hacia el Monumento a la Bandera, en Rosario, a las 13; los productores se concentrarán en el cruce de la AO 12 y la Ruta Nacional 34. Los organizadores ya tienen confirmados unos 300 vehículos, entre camionetas y tractores. La consigna de esta movilización será, “ No a las retenciones, no al congelamiento de jubilaciones, y no a los superpoderes”.