Guzmán no tiene apuro por alcanzar el equilibrio fiscal. "El 2020 no es un año en que se pueda hacer ajuste fiscal ya que agravaría la caída, por eso necesitamos aire”, dijo en una de sus primeras apariciones. Pero eso no quita que la variable no sea esencial para su objetivo de renegociar los vencimientos en el corto plazo. El argumento más convincente que puede llevar a la mesa de negociaciones, tanto frente a la directora del Fondo Kristalina Georgieva como sentado ante los acreedores privados, es un sendero fiscal en el que los recursos sean suficientes como para cumplir con el nuevo perfil de vencimientos que surja después de una eventual reestructuración.