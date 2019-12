Consultado respecto a los haberes después del pago de los dos bonos, el economista dijo que eso lo puede decidir el Gobierno mientras que la discusión por un nuevo mecanismo de actualización deberá quedar para más adelante: “Por eso se queda con la potestad (de aumentar) el Gobierno. Yo creo que hasta que la Argentina no tome un respiro, una discusión tan importante como la fórmula de actualización de la jubilación, una discusión en serio sobre nuestro sistema jubilatorio no se puede dar cuando vos estás discutiendo en el contexto de que no llegás a cubrir la canasta de los medicamentos y alimentos ”.