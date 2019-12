Al no actualizarse el mínimo no imponible, que se va a mantener en $2 millones como el año anterior, el impuesto podría alcanzar a más personas, especialmente los que tienen ahorros en dólares, pero fuera del sistema financiero. “La lógica hubiese sido actualizarlo. El que no pagaba antes, porque tenía una casa habitación de hasta $18 millones y además tenía bienes gravados que no superan los $2 millones tampoco pagará ahora”, indicó Domínguez. Pero puede suceder que teniendo la misma cantidad de dólares ahorrados, en caja de seguridad o fuera del sistema bancario, pase a tributar porque el dólar tuco un salto de $37 a $63 en el año.