Pero además de negociar los juicios, se negociaron los ingresos y los egresos. El cambio en los retenciones no sólo significa para las provincias conflictos con sus productores sino además una merma en sus ingresos que perciben por Ganancias en detrimento de un tributo aduanero que no es coparticipable . “Cada vez que suben las retenciones para nosotros es un problema porque perdemos ingresos, ya que cobramos menos de Ganancias y los productores nos reclaman por una decisión que no es nuestra”, explicó un ministro de Economía provincial que mañana se reunirá para leer la letra fina de la herramienta que descomprimió el reclamo de las provincias: El Pacto Fiscal.