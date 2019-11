El retiro de depósitos en dólares no se frenó en noviembre. Si bien ya no es la “corrida” que se registró antes de los controles cambiarios, salen todo los días alrededor de USD 50 millones. Este goteo ya provocó que el stock caiga hasta los USD 18.500 millones , un 42% menos de lo que había antes de las PASO. Pero la expectativa en los bancos es que el mes próximo no sólo se frene este drenaje, sino incluso recuperar al menos marginalmente parte de lo que se fue.