Para aquellos que hoy quieren salir del plazo fijo, según Ber, esa encrucijada solo tiene dos salidas: la dolarización o el consumo. Una alternativa para cierto nivel de ahorristas es “entrar en las brechas”, apuntando a las diferencias entre el dólar mayorista y otras cotizaciones. Todavía, las brechas no se ampliaron demasiado, por lo que todavía es momento de ingresar. “El dólar MEP puede sonar razonable y barato para un pequeño ahorrista, con una brecha del 20%. En el caso del ‘contado con liqui’, la brecha crece al 30%, pero requiere de una cuenta en el exterior, un broker y la decisión de sacar los dólares del país, no es para cualquier ahorrista”, apuntó Ber. La diferencia con el dólar paralelo todavía no despega: es menor al 5%.