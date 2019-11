Las retenciones a las exportaciones estuvieron en la mesa de discusión, pero lo que Kulfas y equipo dejaron en claro es que la Argentina atraviesa una situación de emergencia y que si bien sería deseable que los productos con valor agregado no paguen impuestos, hoy no existe la posibilidad de bajar la presión impositiva . También preocupa, y mucho, a las empresas del sector alimenticio, el avance de una Ley de Góndolas en el Congreso, y la posibilidad de que se congelen precios y salarios por un período determinado. Pero no fueron temas centrales en la charla. En el primer caso, fue mencionado livianamente, mientras que respecto del acuerdo social, Kulfas lo mencionó como plataforma no sólo para encontrar los acuerdos necesarios, sino para administrar las disidencias.