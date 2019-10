La ex presidenta, dijo Morden, “insistió en que no van a cogobernar durante la transición” hasta el 10 de diciembre. Y en ese sentido, sostuvo la analista de Amherst Pierpont, el riesgo inmediato es que “si no hay un marco formal para la transición, será cada vez más difícil manejar el estrés de liquidez” que enfrenta el Gobierno.