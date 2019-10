Las críticas a las inversiones en Vaca Muerta por parte de los ambientalistas no son un patrimonio británico. En la Argentina, en el nuevo reporte sobre subsidios a los combustibles fósiles la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn): “Mientras hay quienes siguen pregonando que Vaca Muerta es la solución energética y económica para la Argentina, los hechos demuestran que no todo es estable ni sustentable en el negocio de los hidrocarburos. El objetivo del gobierno de buscar el autoabastecimiento con combustibles fósiles no necesariamente implica lograr una menor pobreza energética. Sin ir más lejos, el esquema de incentivos en el marco de la política nacional actual, con tarifas cada vez más altas para los ciudadanos y un esquema de subsidios a la producción que carece de proyección clara a largo plazo, no parece ir en tal dirección”, indicaron en la organización.