“El congelamiento de precios vence el 13 de noviembre. ¿Y el 14 que? El impacto que tuvo fue una tensa pausa porque las compañías están analizando sus planes de negocios. Eso impactó en 1500 puestos de trabajo suspendidos, 10 equipos levantados, 100 pozos sin conectar. Bajó un 20% la cantidad de fracturas mensuales. 66% es lo que hemos reducido de costo y desarrollo de pozos tomando 8000 puestos de trabajo. Falta estar convencidos de avanzar y no hacerle pagar los costos cíclicos y recurrentes macroeconómicos que tiene el país al plan de desarrollo del campo, la minería, el turismo, la energía. No podemos tener reglas de juego que no sean comparativas internacionalmente”.