Semejante dinámica del gasto público, con el consecuente efecto negativo sobre el resultado de las finanzas públicas, llevó al ministro Lacunza a destacar ayer “la importancia de bajar el déficit fiscal, para reducir la inflación, sobre todo cuando ya no se cuenta con fuentes de financiamiento interno; cae la demanda de dinero porque la población no quiere pesos; y los inversores internacionales ya no quieren renovar deuda al vencimiento y quieren cobrar en efectivo".