Si la alternativa de RL no prosperara hay otros dos economistas de menos renombre pero que cumplen bastante con los requisitos. Son Miguel Peirano, ex ministro de Néstor Kirchner, y Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Axel Kicillof. Ambos son muy apreciados y frecuentemente consultados por AF, pero los dos ya han dicho en público o en privado que no están dispuestos a ocupar un cargo de ministro, aunque sí a colaborar tanto en la campaña como en el armado de políticas.