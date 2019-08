¿No lo creen los mercados al candidato del Frente de Todos? Es quizás una parte de la explicación. Otra posible lectura es que en realidad los mercados perciben que no es un problema de "voluntad de pago", sino en realidad de "capacidad de pago". Por lo tanto, no alcanza con una expresión de deseos sobre la necesidad de hacer frente a la deuda, sino que en realidad no hay suficientes recursos para responder.