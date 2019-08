En Día, por su parte, no está aplicada la quita del 21% del IVA en los productos de las categorías de la canasta. Tampoco hay señalización al respecto. El encargado del comercio visitado le dijo a Infobae que no hubo reformulación en los precios desde el viernes y que instrumentarán la medida en las próximas horas. En algunas de las bocas consultadas, había cierto desconocimiento de la norma. "Los productos los elegimos porque son gran parte de la canasta básica que consume la población. Es para todas las marcas y productos, estén o no dentro de programas como Precios Cuidados y Esenciales", había especificado Dante Sica, el ministro de Producción, el viernes en conferencia de prensa.