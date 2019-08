¿Cómo no hacerlo? Una de las determinantes de la derrota fue el fracaso económico que lo tuvo como máximo responsable ejecutivo en la última etapa. Si después de tantos yerros no te reemplaza el director técnico y el partido termina con goleada en contra, con un mínimo de amor propio y legítima vergüenza es lógico que el jugador se vaya sólo y cabizbajo hacia el vestuario. Y en este caso con un retiro definitivo, porque ya no hay tiempo de revancha.