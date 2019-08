Durante los próximos cuatro meses todo el sistema será sometido a una tensión que obedece a razones inéditas. Para que el dólar y los precios no entren en un espiral ascendente, Macri y Fernández deberán calibrar la competencia lógica de la campaña electoral -donde se juega mucho poder- con la necesidad de mantener canales abiertos para que no explote todo por el aire. El peronismo deberá contener su natural tendencia a transformar a Macri en un rehén y someterlom a humillaciones públicas. Macri deberá, por su parte, encontrar modos de consultar sus medidas para que el poder peronista no encuentre excusas para desestabilizarlo. Será un proceso delicadísimo, cuyo primer paso ya ha sido dado, pero que enfrentará escollos a cada segundo. El presidente derrotado parece haber entendido que su prioridad será llegar al 10 de diciembre sin un estallido. El candidato ganador, que sería mejor no asumir en medio de tierra arrasada. Pero ambos son quienes son.