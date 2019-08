Su relación con Guido Sandleris es muy buena: el actual presidente del Banco Central fue su secretario de Finanzas en la provincia. "Espero que no haya un gobierno de Fernández-Fernández. Pero en esa eventualidad, me gustaría que siga (por la continuidad en el Central). Porque sería una garantía de estabilidad institucional, algo que tanto necesitamos en Argentina. Sandleris es, además, una garantía de sensatez política y prudencia monetaria. Son condiciones necesarias no solo ahora. Si las hubiéramos tenido, no se hubieran perdido siete décadas", le dijo a Perfil a fines de junio.